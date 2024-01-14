Pazar kahvaltılarının olmazsa olmazı: Yağ çektirmeden çıtır çıtır pişi tarifi! Pazar listesi için bakın nasıl ne ile yapılacak

Kimisi pişi kimisi lokma kimisi ise şelame diyor ama isimler farklı olsa da lezzet aynı. Uzun pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi, kimi zaman bir ara öğün kimi zaman da 'Ne yemek pişirsem?' probleminin çözümü olan bu lezzetli hamuru yapmak aslında hiç de zor değil. Yalnızca pişirirken atlamamanız gereken bazı püf noktalar var. 'Mutfakta acemiyim, yapamam.' demeyin, tek yapmanız gereken bu tarifi adım adım uygulamak ve püf noktalara dikkat etmek.

Malzeme listesindeki seçeneklerden de anlaşılacağı üzere pişi hamurunu yaparken iki seçeneğiniz var: Birinci seçenek mayalı hamur, ikinci seçenek ise mayasız hamur. Kabartma tozu kullanarak hazırlayacağınız mayasız hamur, daha hızlı bir şekilde hazır hale gelir ve mayalı hamura göre yağı daha az emer. Ama tabii ki tercih sizin! Hazırsanız tarifi vermeye başlıyoruz. İşte, yağı çektirmeden çıtır çıtır lezzetli pişi tarifinin tüm detayları…

Malzemeler

3,5 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt veya 1 su bardağı yoğurt

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1 yumurta

Yarım paket maya (Maya kullanmak istemiyorsanız bunun yerine 1 paket kabartma tozu ekleyebilirsiniz.)

Kızartmak İçin

500 gr sıvı yağ

Hazırlanışı

Öncelikle kendinize rahatça hamur yoğurabileceğiniz büyük bir kap seçin.

Seçtiğiniz büyük yoğurma kabının içine tercihe göre 1 su bardağı ılık süt ya da 1 su bardağı yoğurdu koyun. Ardından üzerine 1 yumurtayı kırın.

Hafifçe karıştırdıktan sonra 2 su bardağı unu ve tercihe göre 1 paket kabartma tozu ya da yarım paket mayayı ekleyin.

Tuzu da ilave ettikten sonra hamuru yoğurmaya başlayın. Ufak bir hatırlatma: Daha önce belirttiğimiz gibi kabartma tozu ile yoğuracağınız hamur, mayalı hamura göre daha hızlı bir şekilde kıvam alır.

Hamurun sertliğine göre kalan 1,5 su bardağı unu da yoğururken azar azar hamura yedirin.

Hamur toparlanıp yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Yumuşacık bir pişi için hamurun da yumuşak olması çok önemli. Elinize yapışmayacak kıvamda yumuşacık bir hamur elde etmelisiniz.

Yoğurma işlemini tamamladığınızda yoğurma kabının üzerini hamurun hava almayacağı şekilde bir kapak veya streç film yardımıyla kapatın ve hamuru yaklaşık 15-20 dk dinlendirin.

Hamurunuz yeteri kadar dinlendikten sonra şekil verme işlemine başlayabilirsiniz. Elinizle hamurdan küçük parçalar kopararak bezeler oluşturup avucunuzda hafifçe bastırarak yassı bir şekil verebilirsiniz. Bezeleri bütün olarak tutabilir ya da pişmesini kolaylaştırmak için ortasından parmağınızla delerek simit şeklini verebilirsiniz.

Şekil vermek için bir diğer pratik yöntem ise biraz un ile hamuru açarak küçük bir su bardağı yardımıyla daire şeklinde kesmek. Bu şekilde puf puf kabaran minik yuvarlak pişiler elde edebilirsiniz. İçine peynir ya da domates koyarak yemeyi tercih ediyorsanız yuvarlak hamur şeklini daha çok seveceksiniz.

Bir diğer alternatif olarak açtığınız hamuru bıçakla kesip dikdörtgen şeklinde parçalara da ayırabilirsiniz.

Sıra geldi en önemli aşamalardan biri olan pişirmeye! Leziz bir pişi elde edebilmeniz için kaliteli bir kızartma yağı kullanmalı ve yağı kızdırırken sıcaklığına dikkat etmelisiniz. Eğer yağ gereğinden fazla kızarsa hamurunuzun dışı pişerken içi çiğ kalabilir.

Pişirme işlemine başlamadan önce kızartma tenceresine yaklaşık 500 gr sıvı yağ koyarak yağı kısık ateşte kızdırın.

Ardından ocağı orta dereceye getirip 2-3 dk daha kızdırma işlemine devam edin.

Yağ yeterince kızdıktan sonra dilediğiniz şekilde oluşturduğunuz hamurları kontrollü bir şekilde tencereye atarak pişirme işlemine başlayabilirsiniz.

Pişirirken tek seferde çok hamur atmamaya özen göstermelisiniz. Pişireceğiniz hamur sayısını tencerenin büyüklüğüne göre belirlemelisiniz. Standart boyutlardaki bir kızartma tenceresi için bir seferde 4-5 hamuru aynı anda pişirebilirsiniz.

Hazırladığınız tüm hamurlar bitene kadar pişirme işlemine devam edin.

Artık pişileriniz servise hazır. Dilerseniz reçel eşliğinde dilerseniz domates, salatalık ve peynir üçlüsüyle pişilerinizi sunabilirsiniz. Afiyet olsun!