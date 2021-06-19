Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Tüm dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerden bazıları halen devam ediyor. Aşılamanın etkisiyle normal hayata kademeli olarak geçiş yaparken, Pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Pazar günleri sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Pazar günleri sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

1 Temmuz'dan itibaren pazar günü yasağının kalkacağı öngörülüyor.

Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.