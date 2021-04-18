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Yaşam Pazar günü marketler açık mı? Pazar günü fırınlar açık olacak mı?
Yaşam

Pazar günü marketler açık mı? Pazar günü fırınlar açık olacak mı?

Fırınlarda pazar günü pide satılıyor mu? |Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar marketlerin, bakkalların, fırınların Pazar günü açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün marketler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 01:58:00 -
Pazar günü marketler açık mı? Pazar günü fırınlar açık olacak mı?

Koronavirüs salgınında Türkiye’de 3.pik, İstanbul’da ise 4.pik yaşanıyor. Bu sebeple 81 ilde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ayrıca Cuma akşamları 19.00 ile pazartesi sabaları 05.00 saatlerinde de yasak uygulanıyor. Milyonlarca kişi Pazar günü marketlerin fırınların açık olup olmadığını araştırıyor. Bugün fırınlar açık olur mu?

Fırınlarda Pazar günü pide satılıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.)

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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