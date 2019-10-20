Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Pazar gününü izin yaparak geçirecek olanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...20 Ekim 2019 Pazar 00:29
Pazar gününü izin yaparak geçirecek olanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...
Milyonlarca çalışan hafta sonunu izin yaparak geçiriyor. Elbette, izinliler kadar hafta sonunu çalışarak geçirenler de bir hayli fazla. Soğuk kış ayları öncesinde vatandaşlar sonbaharı ve güzel havaları değerlendirmek istiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor..
İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu
İstanbul
15°C 22°C
Puslu
Ankara
10°C 21°C
Sağanak yağışlı
İzmir
17°C 26°C
Puslu
Antalya
20°C 28°C
Parçalı bulutlu
Bolu
9°C 22°C
Sağanak yağışlı
Samsun
17°C 21°C
Sağanak yağışlı
Trabzon
18°C 20°C
Sağanak yağışlı
Kars
3°C 18°C
Sağanak yağışlı
Diyarbakır
10°C 22°C
Sağanak yağışlı
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