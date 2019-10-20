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Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Pazar gününü izin yaparak geçirecek olanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

20 Ekim 2019 Pazar 00:29
Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Pazar gününü izin yaparak geçirecek olanlar havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

Milyonlarca çalışan hafta sonunu izin yaparak geçiriyor. Elbette, izinliler kadar hafta sonunu çalışarak geçirenler de bir hayli fazla. Soğuk kış ayları öncesinde vatandaşlar sonbaharı ve güzel havaları değerlendirmek istiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor..

İşte, bazı iller ve hava tahmin raporu

İstanbul

15°C 22°C

Puslu

Ankara

10°C 21°C

Sağanak yağışlı

İzmir

17°C 26°C

Puslu

Antalya

20°C 28°C

Parçalı bulutlu

Bolu

9°C 22°C

Sağanak yağışlı

Samsun

17°C 21°C

Sağanak yağışlı

Trabzon

18°C 20°C

Sağanak yağışlı

Kars

3°C 18°C

Sağanak yağışlı

Diyarbakır

10°C 22°C

Sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 00:29
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kars
  4. İzmir
  5. Diyarbakır
  6. Bolu
  7. Antalya
  8. Pazar günü hava nasıl olacak?
  9. Bugün hava nasıl olacak?
  10. 20 Ekim Pazar hava durumu
  11. İstanbul hava durumu
  12. İstanbul'da hava nasıl olacak
  13. Ankara'da hava nasıl olacak

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