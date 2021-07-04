Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Bugün (4 Temmuz Pazar) yağış olacak mı?

Temmuz ayının başlarında hava sıcaklıklarının değişmesinden ötürü günlük ve haftalık hava durumu raporu merak ediliyor. Hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel olarak raporunu her gün yayınlıyor. Özellikle 1 Temmuz gecesi kuvvetli rüzgarın görülmesinin ardından 2 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıklarının değişmesi “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunu akıllara getirdi. Peki, 4 Temmuz'da hava nasıl olacak?

4 Temmuz Pazar günü İstanbul'da hava durumu

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 28°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 23°C 30°C

Salı Parçalı Bulutlu 24°C 33°C

Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C 31°C

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır