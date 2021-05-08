Pazar fiyatları cep yaktı! Semt pazarına alışverişe gelen halk fiyatlardan dert yandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "tam kapanma" uygulaması ile birlikte semt pazarları da kapatılmıştı.

Türkiye genelinde semt pazarlarının kurulmamasından dolayı ise tonlarca sebze ve meyvenin, hal esnafının elinde kalmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre cumartesi günleri pazar yerlerinin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olmasına karar verildi.

Yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yenişehir Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve halk ile konuştu.

"Pazarda hem ürün azlığı hem de fiyat yüksekliği var"

Semt pazarında bazı ürünlerde fiyat yüksekliği olduğunu ifade eden Nihat Esmer, "Bu gibi durumlarda hem bazı ürünlere ulaşılamıyor hem de ürünün fiyatında muhakkak bir artış oluyor. Kapanma sürecinde mahalle aralarındaki esnaflardan şunu gördük; ciddi bir satış olmayınca az da olsa fiyatlar da bir indirime gittiler. Bugünkü semt pazarında gördüğüm bazı ürünlerde hem ürün azlığı hem de fiyat yüksekliği var. Bu da bu tür durumlarda olmaması gereken bir olay. Belediyenin bu konuya bir el atması gerekir." şeklinde konuştu.

"Kadir Gecesi'nde camide olmak isterdik"

Kadir Gecesi'ni camide ihya etmek istediğini vurgulayan Esmer, "İnşallah bu Kadir Gecesi'nde Rabbim bu musibeti üzerimizden kaldırır. Yaklaşık bir buçuk yıldır evlerimizdeyiz. Kadir Gecesi gibi önemli kandil gecelerimizi istediğimiz gibi yaşayamadık. Bu güzel Ramazan ayında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde camide olmak isterdik; ama maalesef buruk şekilde bu geceyi geçireceğiz. Ümmet olarak Rabbimizden şunu talep ediyoruz; inşallah bu musibet, bu günlerin yüzü suyu hürmetine ümmetin üzerinen kalkar ve rahatlamasına vesile olur." diye konuştu.

"Ramazan Bayramı, İnşallah ümmet için hayırlar getirir"

Ramazan Bayramı ile ilgili de duygu ve düşüncelerini paylaşan Esmer, "Geçen Ramazan Bayramı'nı salgından dolayı evlerde geçirdik. Dostlarımızdan, akrabalarımızdan uzak geçirdik. Buruk bir bayram oldu. Bu bayramda evlerde olacağımızdan dolayı bayram buruk geçecek. Ramazan Bayramı, inşallah ümmet için hayırlar getirir. Bu da bir imtihandır diye düşünüyoruz. Dua edelim inşallah bu musibet insanlar üzerinden kalkar ve Kurban Bayramı'nda rahat ederiz." ifadelerini kullandı.

"Her Ramazan ayında fiyatlar kabarıyor"

Semt pazarındaki fiyatların yüksek olduğunu belirten Bedih Sönmezgül, "Semt pazarlarındaki fiyatlar Ramazan ayı dolayısıyla üç katına çıkmış durumda. Fiyatlarının yüksek olmasının sebebi; tam kapanmadan dolayıdır. Ramazan'ın gelişiyle fiyatlar arttı. İnsanlarda merhamet yok. Sebze ve meyvelerin fiyatı, hal pazarındaki 4 esnafın elinde dönüyor. Halk, çok sıkıntı çekmektedir. Emekliyim belki ürün almaya param yetiyor ama durumu olmayan da var. Maddi durumu olmayan vatandaşlar mağdur oluyor. Pazara gelip 3 çeşit sebze aldım ama domates ve salatalık alamadım. Domates ve salatalık tezgâhlarda kalmamış. Bu durum Müslüman ülke olarak ayıbımızdır. Ramazan'da fiyatların daha cazip olmasını ve insanların bol eşya almasını isterdik. Her Ramazan ayında fiyatlar kabarıyor. Bunun neden kaynaklandığını bulmak gerekiyor. Fakir fukara ucuz eşya alabilmek için semt pazarına akşam üzeri geliyor. İnşallah bu hastalık bertaraf olur. Eski günlerimize geri döneriz. Allah'ın dediği olur." şeklinde konuştu.

Bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi ile ilgilide duygularını ifade eden Sönmezgül, "Kadir Gecesi'ni Allah'ın izniyle ihya edeceğiz. Rabbim geçmiş günahlarımızı affetsin. İnşallah hastalıklar ve sıkıntılar gider. Bu durumlar kıyametin belirtisidir. İnsanlar, bir musibetten bir nasihat çıkarmalı. İnşallah bu gecenin hürmetine tüm sıkıntılar geçer." dedi.

"Bazıları işi fırsata çevirdi"

Bazı pazarcıların mevcut durumu fırsatçılığa çevirdiğini belirten Ahmet Debeş, "Biz insanlığımızı kaybettiğimizden dolayı bu virüste ortadan kalkmaz. Haberlerde gördüm, geçen hafta yarım pikap dolusu biberi çöpe döktüler. Halbuki bu biberleri insanlara dağıtabilirlerdi. Biz 'Yarabbi bu hastalığı üzerimizden kaldır' diye dua ediyoruz. Halbuki bu gibi davranışlarımız olduğu müddetçe virüs üzerimizden kalmaz. Bugün kırık ve çürük biberin kilosunu 5 liraya aldım. Biberin merkezi Urfa olmasına rağmen biberi bu fiyata aldım. Bazıları yeri geldiği zaman bu sorunun devletin suçu olduğunu söylüyor. Bu insanların suçudur, işi fırsatçılığa çeviriyorlar. Fiyatlar aşırı derecede çok pahalıydı. Ezik domatesin kilosunu 5 liraya aldım. Bu insanlık değildir." diye konuştu.

"İstediğim ürünleri alamadım"

Tam kapanma döneminde pazarların açılmaması gerektiğini ifade eden Mehmet Bölüktahtabaşı, "Semt pazarlarındaki fiyatlar, marketteki fiyatlar ile aynı. Tam kapanma döneminde pazarların açılması enteresandır. Mahalle aralarındaki bakkallar da sebze ve meyve satıyor. Pazar bugün kalabalıktır. Tam kapanma döneminde pazarlar açılmamalıydı. İstediğim ürünleri alamadım. Pazarcıların yarısı var, yarısı yok. Pazarlar ya tam kurulsun ya da hiç kurulmasın. Bu kadar kalabalık olması gereksizdir." şeklinde konuştu.





