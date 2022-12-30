'Pazar çeşitlendirmesi için gerekli adımları atıyoruz'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemi döneminin ardından dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Muş, pandeminin ardından küresel arzın hızlı artan talebe karşılık veremediğine işaret etti. Tedarik zincirinde bozulmalar görüldüğüne, lojistik sorunlarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

Büyümenin itici gücü

Muş, küresel çapta enerji tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığını anlattı. Bu durumdan en fazla etkilenen bölgenin Avrupa Birliği (AB) olduğunu aktaran Muş, şunları söyledi: “Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi üretmeye, istihdam sağlamaya ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına yollamaya devam etmektedir. Bu yılın ilk yarısında ekonomimiz yüzde 7.5 büyümeyle güçlü performansını sürdürmüştür. Büyümenin yaklaşık yarısı ürün ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. İhracat büyümenin itici gücü konumunu korumuştur. Türkiye ekonomisi pandemi öncesi döneme göre 3 milyon 400 binin üzerinde ilave istihdam oluşturmuştur. 2022 Ocak ayına kıyasla dahi bakıldığında sağlanan ilave istihdam 1 milyon 100 bin kişinin üzerindedir.”

Türkiye’nin küresel ekonomik gidişattan etkilendiğini vurgulayan Muş, “Bunun yanında salgın ve savaş nedeniyle alternatif tedarikçi arayışının artması Türkiye’nin ihracatı için yeni fırsatlar da oluşturmaktadır” diye konuştu.

İhracatın ilk 10 ayda yüzde 15.4 artarak 209.5 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakamlarla ihracatta en yüksek seviyelere gelmiş bulunuyoruz. 2022 yılının 10 ayında dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız ihracat güçlü bir şekilde artmaya devam etmiştir. Oransal olarak en fazla ihracat artışı Amerika kıtasına gerçekleşmiştir. En önemli ticari partnerimiz olan AB’ye ihracatımız yüzde 13.5 yükselmiştir. AB’yle ticaret fazlamız 9.7 milyar dolara varmıştır. Birleşik Krallık’la ticaret fazlamız ise 6 milyar dolardır. Genel olarak başarılı bir performans sergilenmiştir.

Risklerin, belirsizliklerin önümüzdeki dönemde daha da artması muhtemeldir. Küresel anlamda zor bir dönem hepimizi beklemektedir. AB’de daha da zayıflaması beklenen talep, ihracatımız üzerinde risk teşkil etmektedir. Bu nedenle ihracatçılarımızı alternatif ülkelere yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Pazar çeşitlendirmemizi güçlendirmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.”

Çalışmalar hızlandı

Serbest bölgelerin son yıllarda yoğun ilgi gördüğünün de altını çizen Muş, şu açıklamalarda bulundu: “Öyle ki ülkemizde bulunan 19 adet serbest bölge, firmalardan gelen taleplere karşılık vermekte zorlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda, yeni serbest bölgelerin kurulması ve mevcut serbest bölgelerin sınırlarının genişletilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle yüksek doluluk oranlarına ulaşılan Kocaeli, Ege ve İzmir serbest bölgelerini yeni yatırım taleplerinin karşılanması amacıyla genişletme önemli gündem maddelerimizden biri olmuştur. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni Bergama’da kurduk. Bölgenin 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Ülkemizdeki serbest bölgelerde ekim sonu itibarıyla 27 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılmış olup yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin ise 4 milyar dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 20 bin istihdamla öne çıkması hedeflenmektedir.”

Faaliyetler sürüyor

Muş, ayrıca Türkgözü, Gürbulak ve Pazarkule gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsattı. Muş, “Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü, Mersin Laboratuvar Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Şırnak/Silopi ve Hakkari/Yüksekova lojmanları ile Ceylanpınar Gümrük Kapısı’nın yenilenmesi noktasında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Yakın zamanda inşaat faaliyetlerine başlanacaktır. Balıkesir ve Nizip gümrük müdürlükleri ise 2022 yılında faaliyete geçmiştir. Ayrıca Çukurova Havalimanı’nda açacağımız müdürlük sayımızı 167’ye yükselteceğiz” şeklinde konuştu.