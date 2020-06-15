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Aktüel

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Eskişehir’de şiddetli yağmur, alışveriş için pazara gelen vatandaşları zor anları yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:15:26 -
Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Eskişehir’de şiddetli yağmur, alışveriş için pazara gelen vatandaşları zor anları yaşattı.


Eskişehir’de öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, pazar yerlerinde vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hem pazar esnafları ve hem alışveriş için gelen vatandaşları zor anları yaşattı. Şimşek ile şiddetli yağmur Eskişehir’in bazı mahallelerinde bugün kurulan pazarlarda vatandaşların haftalık alışverişlerini zorlaştırdı.

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