Payzın’ın o sözlerine Halk TV sunucusu bile isyan etti! Sen insanı delirtirsin Şirin

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıcı etkilere sahip oldu.

Depremden en çok etkilenen iller arasında olan Hatay'dan bölgedeki gelişmeleri aktaran Şirin Payzın, Halk TV canlı yayınına bağlanarak izlenimlerini paylaştı.

Hatay'da çok fazla düzensiz göçmen olduğunu belirten Payzın, çok fazla yağmalama olduğunu, insanların can güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade etti.

"Burada maalesef çok fazla düzensiz göçmen var 700 bin civarı. İlk 3 gün inanılmaz yağma oldu. Maalesef insanlık suçları yaşandı" diyen Payzın, ara sokaklarda polis ve askerin devriye gezdiğini aktardı.

Payzın'ın canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

"Burada maalesef çok fazla düzensiz göçmen var 700 bin civarı. İlk 3 gün inanılmaz yağma oldu. İnsanlar can güvenliklerinden şüphe ettiler. şimdi ara sokaklarda polis ve asker devriye geziyor. Maalesef insanlık suçları yaşandı. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları, yüzükleri alındı. İnsanların evleri yağma edildi. Şimdi askerin polisin devriye geziyor olması bir nebze insanları rahatlatmış durumda."

Halk TV: Yorumcunun kişisel görüşleri, paylaşmıyoruz

Şirin Payzın'ın açıklamalarının ardından Halk TV bu sözlerin Payzın'ı bağladığını ifade etti. Halk TV izleyicilerden yorum tepki alındığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Az önce araziden yaptığımız yayında asayiş olaylarına ilişkin Şirin Payzın'ın yaptığı yoruma izleyicilerimizin yoğun tepki gösterdiği gözlemleniyor. Biz Halk TV olarak hiçbir insana dil, din, ırk penceresinden bakmadığımızı tekrar hatırlatmak isteriz. Biraz önceki yorumlar yorumcunun kişisel görüşleridir ve Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir."