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Spor Paylaşımı gündem oldu! Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir
Spor

Paylaşımı gündem oldu! Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir

Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sakatlığı nedeni ile oynayamadığı Barcelona maçı esnasında yaptığı paylaşım sebebiyle UEFA'dan ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Tartışmalı penaltı pozisyonu sonrasında yaptığı paylaşımı kısa süre içerisinde silen Brezilyalı yıldızın, UEFA tarafından iki maçtan men edilebileceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:32:00 -
Paylaşımı gündem oldu! Neymar, oynamadığı maçta ceza alabilir

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ın, sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Barcelona maçı esnasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ceza alması gündeme geldi.

Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşı Kurzawa'nın ceza sahası içindeki müdahalesinin ardından yerde kalan De Jong'un pozisyonuna penaltı çalınmasına öfkelenerek Twitter hesabından göndermede bulunmuştu.

Yetenekli futbolcu, söz konusu tartışmalı pozisyonda karşılaşmanın hakemi Björn Kuipers'in penaltı kararı vermesini, "Şaka gibi penaltı" paylaşımıyla protesto etmişti. Dakikalar sonra sildiği bu paylaşımın Neymar'ın başına dert açabileceği belirtildi.

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