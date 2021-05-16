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Gündem Paylaşım rekorları kıran Mescid-i Aksa videosu! 'Sessiz olun, Müslümanlar uyuyor!'
Gündem

Paylaşım rekorları kıran Mescid-i Aksa videosu! 'Sessiz olun, Müslümanlar uyuyor!'

Sosyal medyada bir Youtuber tarafından paylaşılan Mescid-i Aksa videosu paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:47:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Siyonist İsrail Ramazan Bayramı'nda da devam ettiği kalleş saldırılarında, çocuk, kadın ayırt etmeden Filistinli Müslümanları hedef alıyor. Katil İsrail'in sivilleri hedef aldığı bombardımanında bugüne kadar; 39'u çocuk, 22'si kadın, 139 Filistinli şehit oldu, 950 kişi de yaralandı.

'Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım?'

Sosyal medyada Mescid-i Aksa'daki zulmün anlatıldığı bir video paylaşım rekorları kırdı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için öneminin anlatıldığı video, 'Sessiz olun, Müslümanlar uyuyor' cümlesi ile başlıyor. Videoda Müslümanlara şuurlu olma çağrısı yapan genç Youtuber, 'eğer Mescid-i Aksa için üzerime düşeni yapmazsam, Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım?' diye soruyor.

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