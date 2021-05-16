Paylaşım rekorları kıran Mescid-i Aksa videosu! 'Sessiz olun, Müslümanlar uyuyor!'
Sosyal medyada bir Youtuber tarafından paylaşılan Mescid-i Aksa videosu paylaşım rekorları kırdı.
Yeniakit.com.tr
Siyonist İsrail Ramazan Bayramı'nda da devam ettiği kalleş saldırılarında, çocuk, kadın ayırt etmeden Filistinli Müslümanları hedef alıyor. Katil İsrail'in sivilleri hedef aldığı bombardımanında bugüne kadar; 39'u çocuk, 22'si kadın, 139 Filistinli şehit oldu, 950 kişi de yaralandı.
'Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım?'
Sosyal medyada Mescid-i Aksa'daki zulmün anlatıldığı bir video paylaşım rekorları kırdı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için öneminin anlatıldığı video, 'Sessiz olun, Müslümanlar uyuyor' cümlesi ile başlıyor. Videoda Müslümanlara şuurlu olma çağrısı yapan genç Youtuber, 'eğer Mescid-i Aksa için üzerime düşeni yapmazsam, Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım?' diye soruyor.