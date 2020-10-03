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Aktüel Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Aktüel

Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:33:02 -
Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu

İSTANBUL (AA) - TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in 5'inci sezonunun ilk bölümü, 9 Ekim'de yayınlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özer'in rol aldığı dizinin 120'nci bölümünün ilk fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümleri heyecan ve merakla beklenen Payitaht Abdülhamid, kemik kadrosu ve yenilenen oyuncularıyla yeni sezonda izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın'ın üstlendiği yapımın yeni oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz bulunuyor.

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