Payitaht Abdülhamid'e sürpriz transfer

Payitaht Abdülhamid dizisinin 4. sezonunda ekrana çıkacak iki isim izleyicileri heyecanlandıracak. İşte Payitaht Abdülhamid dizisine transfer olan iki oyuncu...

TRT1 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi olan Payitaht Abdülhamid'in 4. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonu iple çeken izleyicilerin bu sezonda kendilerini bekleyen 2 yeni oyuncu sürprizi var. Dizinin güçlü oyuncu ekibine katılan iki isimden birisi Devrim Yakut diğeri Alp Akar oldu.

Devrim Yakut 'Cemile Sultan', Alp Akar ise 'Şehzade Nureddin Efendi' rolünü oynayacaklar.