Payitaht Abdülhamid'de şehit düştü! 'Çöl Kartalı' Eşref Aziz Bey, tarihte bakın kim!

Payitaht Abdülhamid dizisinde bu sezon ayrılan Halil Halid Bey'i aratmayan bir karakter oyuncu kadrosuna dahil olmuştu.

Dizide İngilizlerle işbirliği yapan Arap çetelere karşı mücadelesiyle ekranlara gelen Eşref Aziz Bey'in kahramanlığı dikkat çekmişti. Son bölümde şehit düşen Eşref Aziz Bey, yeniden gündeme geldi.

"Çöl Kartalı" diye adlandırılan Eşref Aziz dizideki senaryoya göre Akabe'ye gönderilmiştir.

Akabe'deki isyancıları bastırmakla görevlendirilen Eşref Aziz, burada başarılı operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Oğluna yapılan zehirli iğnenin ardından Payitaht'a dönen Eşref Aziz, bir yandan düşmanlarını ararken diğer yandan ise hainlerle mücadele eder.

Payitaht dizisinda kahramanlığıyla öne çıkan Eşref Aziz Bey'in tarihteki yeri ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Eşref Aziz Bey, gerçek tarihte kimdir?

Peki dizide İsmail Hakkı Ürün'ün rol aldığı Eşref Aziz Bey, tarihte gerçekten yaşadı mı? Yaşadıysa Eşref Aziz Bey, Osmanlı subayı olarak hangi görevlerde bulundu ve şehit düştü mü?

Eşref Aziz, tarihte de olan Arap coğrafyasında casuslarla mücadele eden kahraman bir Osmanlı subayıdır.

Akabe'deki İngiliz destekli isyancılarla mücadele eden, Hicaz Demiryolu hattının güvenliğini sağlamak için karakollar kurmaya çalışan birliklerin başında bulunan isimdir.

Akabe'ye hemen komşu olan Tebe şehrini de kuşatan ve işgalden kurtaran isim yine Eşref Aziz oldu.

Eşref Aziz, Payitaht'tan gelen emir üzerine Tebe şehrine girerek buraya bir karakol inşaasına öncülük etmeye başlar. Ancak Mısır ve bölgedeki İngiliz işgalciler buna karşı koymaya çalışırlar.

İngilizlerin ve isyancıların karşı koyuşları işe yaramaz. Eşref Aziz, tüm oyunları ve saldırıları bertaraf eder.

Eşref Aziz komutasındaki Osmanlı birlikleri, işgalci İngilizleri ve yardakçılarını bozguna uğratır.

Ancak Tebe'ye karakol inşa edilmesi uluslararası bir krize neden olur. Osmanlı Devleti, bu krizle boğuşmak zorunda bırakılır.

Başta İngilizler olmak üzere batılı ülkeler Osmanlı Devleti'ni sıkıştırmaya başlarlar.

İngilizler, bugün İsrail ve Mısır arasında bölüşülmüş vaziyette ve bir turizm kenti olan Tebe için Osmanlı'ya ağır baskılar uygular.

İngiliz donanması Akdeniz'e açılarak Ege'deki Osmanlı adalarını işgal etmekle tehditler savurmaya başlar.

Bugün yaşanan Doğu Akdeniz krizine benzer bir kriz de 1906 yılında yaşanır.

Ancak İngilizler'in tehditleri ve farklı noktalardan gelen baskılar üzerine Osmanlı geri adım atmak zorunda kalır ve Eşref Aziz'in Tebe'de kurduğu karakol geri çekilir.

Eşref Aziz Bey, tarihte şehit mi düşmüştü?

Öte yandan tarihte kahramanca mücadelesiyle adından söz ettiren Eşref Aziz Bey ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler bulunmuyor. Eşref Aziz Bey'in gerçek hayatında şehit düşüp düşmediğiyle ilgili bilgilere rastlanmıyor.