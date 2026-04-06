Toroslar, yandaş semirtmeye döndü

HABER MERKEZİ

Başkanlığını “Bana Sünnî Müslüman diyenleri gördüm” diyen CHP’li Abdurrahman Yıldız’ın yaptığı Toroslar Belediyesi’nin 2025 yılı denetim bulguları, kamu kaynakları kullanımının kontrolden çıktığını, şeffaflık ve rekabet ilkelerinin sistematik biçimde devre dışı bırakıldığını açıkça ortaya koydu.

DOĞRUDAN TEMİN OYUNU

Toroslar Belediyesi Denetim Komisyonu’nca hazırlanan raporda, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 522 alımın 4865’sının doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, önceden planlanabilir tüm etkinliklerin ihale yapılmaksızın adrese telim şekilde paslandığı, işlerin bölünerek yandaşlara peşkeş çekildiği, alım süreçlerinin aynı firmalar etrafında döndüğü ve piyasa gerçeklerinden kopuk fiyatların ödendiği yer aldı. İhaleleri devre dışı bırakarak yandaşlara pasladıkları işlere piyasanın kat be kat üstünde ödeme yapan yönetimin, belediyeye milyonlarca liralık kamu zararınaa uğratması vurgunun bu kadarına pes dedirtti. Aynı ürünün şişirilmiş fiyatlarla belediyeye fatura edildiğini gösteren raporda yer alan skandal detaylarından bazıları şöyle:

VURGUN DENETİM RAPORUNDA

Oyuncak Alımı, belediyeye 924 bin 181 TL’ye fatura edilirken, aynı ürünün piyasada tam sekiz kata daha düşük bir bedelle 112 bin TL’ye gerçekleştirilebileceği rapora yansıdı.

Belediyeye 115 bin 920 TL’ye fatura edilen 3360 adet saksının piyasadaki fiyatının sadece 6 bin 720 TL olduğu ifade edildi.

Belediyeye 912 bin TL’ye fatura edilen 1500 adet bebek paketinin fiyatının piyasadaki değerinin 450 bin tl olduğu raporda yer aldı.

500 adet sandalye alımı için 522 bin TL ödeme yağan yönetimin aldığı ürünlerin piyasa fiyatının sadece 250 bin TL olduğu kaydedildi.

2025 yılı iftar programı için 2 miyon 772 bin TL’lik alım yapılırken, aynı hizmetin piyasadan 975 bin TL’ye temin edilebileceği ifade edildi.

Yine Ramazan Kolisi için 2 milyon 772 bin ödeme yapan belediyenin, 1 milyon 792 bin TL’ye temin edebileceği belirtildi.

YÖRÜK ETKİNLİĞİNE 18 MİLYON

Alımların gerçek piyasa koşullarına göre değil, ihale limitlerine göre şekillendirildiğini gösteren raporda, ayrıca 09-10 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan Yörük Etkinliği ile ilgili harcamalar da dikkat çekti. İki günlük etkinlik için 3 ayrı müdürlük üzerinden, 5 ayrı doğrudan temin dosyası hazırlayan belediye, 18 milyon 612 bin 800 TL’lik etkinlik ücretini şu şekilde yandaşlarına pay etmiş:

14.790.000 TL/ Organizasyon gideri. 955.200 TL / 15 adet kıl çadır kiralama. 957.600 TL/ Servis araçları kiralama / 954.000 TL / Hediyelik eşya alımı. 956.000 TL / Ses ve sahne sistemi kiralama.