Atatürk maskesi ile milyarlık vurgun!

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey suç örgütünün yolsuzluk maskesi için Atatürk’ü bile kullanmaktan çekinmediği görüldü. Suç örgütü tarafından Nilüfer ilçesinde kurulan paravan şirketin taşınmaz alım satımı yapmadığı, tabelasının dahi bulunmadığı belirlendi. CHP’li belediyeye yapılan ‘rüşvet ve yolsuzluk’ operasyonunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bozbey’in kurdurduğu paravan firmalardan biri olan Seres Gayrimenkul’ün camına asılan Atatürk resmi dikkat çekti. Camında Atatürk resmi olan paravan şirket, CHP’li Belediye Başkanı Bozbey ve suç örgütü tarafından para transferi yapmak için kullanılıyordu.

TABELA YOK RÜŞVET ÇOK

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda, Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi Özden Sokakta bulanan Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin bir tabelasının olmadığı da görüldü. Paravan firmanın arsa, tarla, daire alım satımı yapmadığı da yapılan araştırmalar sonunda ortaya çıktı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştıran Mustafa Bozbey’in Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş. firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığı da raporda yer aldı.