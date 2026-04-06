  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atatürk maskesi ile milyarlık vurgun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Atatürk maskesi ile milyarlık vurgun!

Rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey suç örgütünün yolsuzluk maskesi için Atatürk’ü bile kullanmaktan çekinmedi. Bozbey, “Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümekten onur duyuyorum” dedi.

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey suç örgütünün yolsuzluk maskesi için Atatürk’ü bile kullanmaktan çekinmediği görüldü. Suç örgütü tarafından Nilüfer ilçesinde kurulan paravan şirketin taşınmaz alım satımı yapmadığı, tabelasının dahi bulunmadığı belirlendi. CHP’li belediyeye yapılan ‘rüşvet ve yolsuzluk’ operasyonunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bozbey’in kurdurduğu paravan firmalardan biri olan Seres Gayrimenkul’ün camına asılan Atatürk resmi dikkat çekti. Camında Atatürk resmi olan paravan şirket, CHP’li Belediye Başkanı Bozbey ve suç örgütü tarafından para transferi yapmak için kullanılıyordu.

 

TABELA YOK RÜŞVET ÇOK

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen raporda, Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi Özden Sokakta bulanan Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin bir tabelasının olmadığı da görüldü. Paravan firmanın arsa, tarla, daire alım satımı yapmadığı da yapılan araştırmalar sonunda ortaya çıktı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştıran Mustafa Bozbey’in Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş. firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığı da raporda yer aldı.

Siyaset

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Alıştık artık. Her zaman yaptıkları yöntem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23