Payitaht Abdülhamid'de şaşkına çevirecek suikast girişimi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 1 Ocak Cuma akşamı da dizi hayranları yeni bölüm keyfi yaşayacak. Birçok dizinin Ocak ayının başlarında yeni bölümünün yayınlanmaması durumu bu sezon yaşanmayacak. Çoğu dizi yoluna normal şekilde devam ediyor.

Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu da bir hayli heyecanlı bölümlerle geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yüz otuz ikici bölümünde yine çok konuşulan sahneler yer alacak. Dizinin kemik bir izleyici kitlesi var. Ancak TRT1 dizisi, Cuma rekabetinde 3’lü reyting oranları ile diğer diziler arasında zayıf bir konumda bulunuyor.

Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar: Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso’nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin’in tren meselesinde Eşref’e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı’ya yöneltir. Tatavlalı Mika’dan, Eşref’in oğlu Ali Osman’a dair yeni bir emir alır.

Saliha’nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime’nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha’yı uyarır. Naime’nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano’yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano’nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.