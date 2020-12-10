Payitaht Abdülhamid, Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir dizi daha geliyor! Kıbrıs Ada Kışı'da sürpriz isimler

TMC Film tarafından çekilecek olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinin hazırlıklarına başlandı.

TRT’de yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı adlı dizinin bir süredir çalışmalarının yapılmakta olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan habere göre, Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Altuntaş'ın açıklamasına göre, "Pelin Karahan, TMCFilm'in TRT için çekeceği Başar Başaran ve Emre Özdür'ün yazdığı Kıbrıs Ada Kışı dizisinde Ahmet Kural ve Serkan Çayoğlu ile beraber kamera karşısına geçecek" dedi.

26 bölüm hazırlanacak

Dizide bölümün 60 dakika olacağı da ifade ediliyor. Dizinin oyuncu seçimleri henüz sürerken yönetmenliğini Hakan İnan’ın yapacağı ve senaryosunu da Başar Başarır ile Emre Özdür’ün yazmakta olduğu ifade ediliyor.