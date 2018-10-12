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Payitaht Abdülhamid son bölümde neler olacak?

Yeni sezona ne zaman başlayacak merek edilen Payitaht Abdülhamid 55. Bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. 55. Bölüyle izleyicilerin karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, son bölümüyle aksiyon dolu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı. Payitaht Abdülhamid 55. Bölümünde bölümünde Halil Halid kendine kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini en iyi bir şekilde başarmaya çalışırken, Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan güçler ise Mısır’da toplantı halindeydi. Peki Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan karanlık güçler kimdi? Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler olacak? Osmanlı Sultanı Abdülhamit’i hangi tehlikeler bekliyor. İşte Osmanlı Sultanlarından Abdülhamit Han’ın hayatını konu alan TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde yaşanacaklar.

12 Ekim 2018 Cuma 21:00
Payitaht Abdülhamid son bölümde neler olacak?

Yeni sezona ne zaman başlayacak merek edilen Payitaht Abdülhamid 55. Bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. 55. Bölüyle izleyicilerin karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, son bölümüyle aksiyon dolu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı. Payitaht Abdülhamid 55. Bölümünde bölümünde Halil Halid kendine kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini en iyi bir şekilde başarmaya çalışırken, Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan güçler ise Mısır’da toplantı halindeydi. Peki Osmanlı’nın sonunu hazırlamaya çalışan karanlık güçler kimdi? Payitaht Abdülhamid 56. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler olacak? Osmanlı Sultanı Abdülhamit’i hangi tehlikeler bekliyor. İşte Osmanlı Sultanlarından Abdülhamit Han’ın hayatını konu alan TRT 1’in reyting rekortmen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümde yaşanacaklar.

Payitaht Abdülhamid  yeni bölümünde neler yaşanacak?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yıldız Sarayında, yaşanan son elim olayın yaraları sarılmamışken, Fehim Paşa’nın hayatını kaybetmesi büyük bir şok oluşturdu. Saray’da Fehim Paşa’nın yası tutulmaktadır.

Abdülhamid Han, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır.

Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır.

Abdülhamid, bu sebeple Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid! Bidar Sultan, başına gelenlerin etkisinden bir türlü sıyrılamaz. Üstelik kaza gününe dair hatırladığı şeylere kimseyi inandıramamaktadır.

Seniha Sultan ise Handan’ın büyük sırrını öğrenir. Naime, sarayda yeni görevlendirilecek Zeynep hemşireden, onu dehşete düşürecek bir istekte bulunur. Haremde büyük fırtınalar kopmak üzeredir. Halil Halid kendisine kurulan tuzağa rağmen, görevini başarmaya çalışırken, aynı anda Mısır’da yapılan büyük toplantıda kimler Osmanlı’nın kaderini çizmeye çalışmaktadır? Abdülhamid bu büyük tertip karşısında ne yapacaktır?

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:00
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