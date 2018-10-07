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Payitaht Abdülhamid sezona hızlı başladı! Ayıboğan Halil

Dizinin kadrosuna katılan Kurtlar Vadisi’nin ‘Memati’si Uygun, ilk bölümde bir ayıyla güreşti.

07 Ekim 2018 Pazar 09:10
Payitaht Abdülhamid sezona hızlı başladı! Ayıboğan Halil

TRT1’in Es Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid, önceki akşam yeni sezon ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Sezon başlangıcını kanal yöneticileri, yapım ekibi, oyuncular ve gazeteciler birlikte Pera Palas Otel’de izledi. Abdülhamid Han’ı oynayan Bülent İnal “Çok güzel bir senaryomuz var. Bu sene dizinin ana konusu para olacak. Dünyayı yönetenlerin üzerine eğileceğiz” dedi. Kadroya yeni katılan Kurtlar Vadisi’nin ‘Memati’si Gürkan Uygun da gecede dikkat çeken isimlerdendi. Dizide kahramanlığıyla nam salmış Halil Halid karakterini canlandıran Gürkan, ilk bölümde tacirlerin elindeki köleleri kurtarmak için bir ayıyla güreşti. Halil Halid, ilerleyen bölümlerde ‘Sultan’ın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Öte yandan Payitaht Abdülhamid, reyting tablosuna İstanbullu Gelin ve Kızım dizilerinin ardından 3. sıradan giriş yaptı.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:10
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