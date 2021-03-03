Payitaht Abdülhamid hayranlarına kötü haber! Final kararı çıktı
TRT1'de Cuma günleri ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid, bu sezon ekranlara veda ediyor.
Cuma akşamları TRT1 ekranında 5.sezonu devam etmekte olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 141. yeni bölümü öncesinde neler yaşanacağı merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
Dizinin bu sezon sonunda final yapacağı öğrenildi.
Konuyu sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, "TRT'nin ES Film imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek" dedi.
Payitaht Abdülhamid'in ekranlara veda edecek olmasının ardından Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı Barbaros dizisinin kesin olarak başlayacağı öne sürüldü.