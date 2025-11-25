Paybull nedir, kimin? Paybull’a neden el konuldu?

Türkiye’de lisanslı elektronik para kuruluşları arasında yer alan Paybull, bu kez finansal hizmetleriyle değil, büyük çaplı bir soruşturmayla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında şirkete yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Dokuz ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Paybull ve bağlantılı şirketlerin mal varlıklarına el konulması kamuoyunda “Paybull nedir, kimin? Operasyonun nedeni ne?” sorularını öne çıkardı.

Paybull nedir, nasıl bir şirket?

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 2020 yılı itibarıyla lisanslı şekilde faaliyet gösteren bir dijital finans kuruluşu olarak biliniyor. Elektronik para, ödeme hizmetleri ve dijital cüzdan çözümleri sunan şirket, fintech sektöründe hızla büyüyen yapısıyla dikkat çekmişti. Operasyon öncesi CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak Selim Güsar’ın adı ön plana çıkarken, resmi bilgilerde şirketin %100 sermaye sahibi olarak Sefa Dalkıran yer alıyor.

Paybull kimin? Sahibi kim?

Paybull’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin tam sermaye sahibi Sefa Dalkıran olarak görünüyor. Ancak kamuoyundaki yansımada şirketin üst düzey yönetimiyle ilgili olarak en çok adı geçen isim Selim Güsar. Güsar, Paybull’un CEO’su ve yönetim kurulu üyesi olarak operasyonlarda öne çıkan kişiler arasında bulunuyor.

Paybull’a neden el konuldu? Operasyon nasıl başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetimleri ve MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarında tespit edilen bulgular doğrultusunda operasyon düğmeye basıldı.

İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın içeriği genişletilirken, Paybull’un finansal akışlarının yasa dışı bahis organizasyonları için kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.