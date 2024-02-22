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Gündem Pavyon hayatı yine can aldı!
Gündem

Pavyon hayatı yine can aldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 18:36:00 -
Pavyon hayatı yine can aldı!

Sakarya’nın Geyve ilçesinde pavyondan çıktıktan sonra yol kenarında ölü bulunan 52 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Dizi filmlerle güzelenen pavyonlar toplum huzurunu tehdit etmeyi sürdürüyor.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde pavyondan çıktıktan sonra aracının önünde ölü olarak bulunan 52 yaşındaki Erkan Arman’ın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Son yolculuğuna uğurlanan Arman’ın, gittiği mekanda bir kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini arttırdı.

Arman’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Cinayet şüphesi arttı!

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi’nde saatçilik yaptığı öğrenilen Erkan Arman’ın gittiği pavyonda kavgaya karıştığının öğrenilmesi cinayet şüphesini arttırdı. Aracının önünde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Arman’ın ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Arman, Erenler ilçesi Merkez Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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