Paul Pogba’dan İsrail’i çıldırtacak hareket
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United oyuncuları Paul Pogba ve Amad Diallo Filistin’e destek verdi.
Terör devleti İsrail’in Gazze’deki küstah saldırılarına bazı futbolcular sessiz kalmadı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United oyuncuları Paul Pogba ve Amad Diallo, Fulham maçının ardından Filistin bayrağı açtı.
Fransız futbolcu Pogba ve Fildişi Sahilli Diallo, maç sonrası Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.