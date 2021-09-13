  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir kentimizde alarm! Onlarca ev karantinaya alındı
"Bu tespit Türkiye'de önemli bir milat"
İslam Memiş 'Son fırsat' diyerek uyardı
Yiğidolar, 914 gündür Fener'e yenilmiyor
Ekonomi PAÜ sürekli işçi alıyor
Ekonomi

PAÜ sürekli işçi alıyor

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine “Sürekli İşçi” alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 14:54:00 -
PAÜ sürekli işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan  şartlarını  taşıyan  adaylar,  13.09.2021 tarihinden itibaren 5  gün  içinde  başvurularını Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)   esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay