PAÜ sürekli işçi alıyor
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Koruma ve Güvenlik Hizmetlerine “Sürekli İşçi” alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan şartlarını taşıyan adaylar, 13.09.2021 tarihinden itibaren 5 gün içinde başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız