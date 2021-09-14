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Ekonomi PAÜ sağlık personeli alıyor
Ekonomi

PAÜ sağlık personeli alıyor

Pamukkale Üniversitesi ilanla duyurduğu unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 13:44:00 -
PAÜ sağlık personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacak. Başvurular 28.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek.

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