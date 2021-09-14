PAÜ sağlık personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacak. Başvurular 28.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek.

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