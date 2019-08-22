PAÜ İslami İlimler Enstitüsü’ne 30 yüksek lisan öğrencisi kayıt yaptırdı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İslami İlimler Enstitüsü, el yazması bin esere sahip zengin kütüphanesi ve yüksek lisans öğrencisi ile bu eğitim ve öğretim döneminde hizmet verecek.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve üniversite yöneticileri İslami İlimler Enstitüsünün Yatağan’daki hizmet binasını ziyaret etti. Türkiye’nin ‘İslami İlimler’ alanında lisansüstü eğitim veren ilk enstitüsü olan PAÜ İslami İlimler Enstitüsü, 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır. Gerçekleştirilen inceleme ziyaretinde Rektör Bağ’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. 2019 Ağustos ayı başından itibaren tüm idari ve akademik faaliyetlerini Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi’ndeki binasında yürütmeye başlayan PAÜ İslami İlimler Enstitüsünde, 2019-2020 akademik yılı güz döneminde yüksek lisans sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin kayıtları gerçekleştirildi. Kayıt döneminde enstitü faaliyetleriyle yakından ilgilenen Rektör Bağ, enstitüde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“30 kişi enstitümüze yerleşti”

Enstitüde, çoğunluğu el yazma eserlerden oluşan zengin kütüphanesi ile İslami ilimler alanında önemli çalışmaların yapılacağını ifade eden Rektör Bağ, “Öğrencilerimizin en iyi koşullarda öğrenimlerini devam ettirmeleri için çalışmalarımız sürmekte. Bu yıl güz dönemi itibariyle, enstitümüze Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’na 99’u Türk, 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 113 kişi tarafından başvuru yapıldı. 25’i Türk ve 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 30 kişi enstitümüze yerleşti. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında da Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’na öğrenci alımı yapılacak” dedi.

İslami İlimler Enstitüsünde lisansüstü eğitim gören öğrencilere Müftü Arif Akşit Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından burs sağlandığını belirten Rektör Bağ, doktora programlarının açılması için yeterli akademik kadrolarının oluştuğunu, Eylül ayında İslami İlimler Enstitüsü bünyesinde doktora programlarının açılması için tüm hazırlıkların tamamlamış olacağını ifade etti.

“Entelektüel birikim ve donanıma sahip bir ilahiyatçı yetiştirmek istiyoruz”

PAÜ İslami İlimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Galip Yavuz ise enstitünün özellikle zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu kaydederek, amaçlarının iyi bir akademisyen, iyi bir alim prototipi aynı zamanda entelektüel birikim ve donanıma sahip bir ilahiyatçı yetiştirmek olduğunu ifade etti. Yavuz, “ Bunu gerçekleştirmek için de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yetişmiş hocalarımızı enstitümüze davet etmek ve onlardan seminer ve dersler şeklinde yararlanmak istiyoruz. Bir başka amacımız da Türkiye’nin ilmi ve kültürel ağırlık merkezini Anadolu’ya taşımaktır. Biz bu doğrultuda başlangıcı yaptık ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Enstitümüz hızlı bir gelişim kaydetmektedir. Şu anda mevcut kütüphanemiz bu hızlı gelişimin en somut örneğidir. Kütüphanemizde 10 bin civarında kitap vardır. 300 tanesi orijinal olmak üzere yaklaşık bin civarı yazma eserimiz vardır. Önümüzdeki bahar döneminde doktora programını da açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.