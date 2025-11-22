Patronun maaş teklifi isyan ettirdi! "Artık kanıma dokunuyor"
Genç kadın, iş görüşmesine gittiği mağazada, haftanın altı günü yüksek tempoda çalışacağını öğrendi. Maaş teklifini duyan genç kız, “Artık kanıma dokunuyor” diyerek işverene isyan etti.
Bir mağazada iş görüşmesine giden genç, kendisine teklif edilen maaşın düşüklüğüne tepki göstererek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.
Genç, 6 gün yoğun tempoyla çalışmaları beklendiğini söyleyerek "Artık kanıma dokunuyor. 6 gün çalışıyorsunuz, onlar ne zaman derse koşuyorsunuz. Verdikleri maaş da 23 bin 500 TL" ifadelerini kullandı.
Genç adamın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı düşük ücretli iş ilanlarına tepki gösterdi. Çalışma saatleri ve ücret dengesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik yorumlar dikkat çekti.