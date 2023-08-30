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Spor Patrik Kluivert, KRC Genk maçı öncesi konuştu: Oyuncularımızın durumu iyi
Spor

Patrik Kluivert, KRC Genk maçı öncesi konuştu: Oyuncularımızın durumu iyi

Yeniakit Publisher
2023-08-30 20:02:00 -
Patrik Kluivert, KRC Genk maçı öncesi konuştu: Oyuncularımızın durumu iyi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, KRC Genk maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Elimizden geleni yapıp kendi oyunumuzu ortaya koyacağız" dedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Adana Demirspor'un KRC Genk ile oynayacağı maç öncesi Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ile oyunculardan Emre Akbaba basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak KRK Genk maçının öneminin herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Patrik Kluivert, ”Elimizden geleni yapıp yarın kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımızın durumu iyi. Sakat futbolcumuz bulunmuyor. Son maçta Kevin’in sakatlığı olmuştu. Onun da durumu gayet iyi. Çok farklı bir maça çıkıyoruz. Taraftarlarımız 12. adam olarak yanımızda olacak. Bu sayede kendi futbolumuzu sahaya yansıtabileceğiz. Çok farklı bir atmosfer olacak. Dolu bir statta oynamayı herkes ister. Taraftarımız evimizde oynadığımız maçlarda hep arkamızda durdular” sözlerine yer verdi.

Akbaba: Herkes maçın ciddiyetinin farkında

KRC Genk maçının kazanmaya odaklandıklarını dile getiren Emre Akbaba ise, ”Herkes maçın ciddiyetinin farkında. Tüm camia olarak maça hazırız. Kazanmaya çıkıyoruz. Rakibimize baskı yapıp elimizden geleni ortaya koyacağız. Taraftarlarımızla birlikte birçok galibiyet aldık. Umarım nice galibiyetleri almaya devam ederiz. Onların bize olan inancı galibiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

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