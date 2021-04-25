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Gündem Patrik Kirill'den Osmanlı İmparatorluğu itirafı
Gündem

Patrik Kirill'den Osmanlı İmparatorluğu itirafı

Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini belirten Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu söyledi. Patrik Kirill'in açıklamaları ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım kararının siyasi olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 22:12:00 -
Patrik Kirill'den Osmanlı İmparatorluğu itirafı

Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuk olan Kirill, Osmanlı İmparatorluğu’nda hiç kimsenin Hristiyan azınlıkları yok etmediğini, dini toplulukların arasında bir ilişki düzeninin bulunduğunu ifade etti.

Patrik Kirill, “Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nu ele alalım, evet, Hristiyan azınlıklar vardı fakat hiç kimse onları yok etmedi. O zamanki dini topluluklar arasında bir ilişki, kurulmuş bir etkileşim düzeni vardı, insanlar yaşıyordu, ibadetlerini yerine getiriyordu, patrikhane vardı, kilise vardı” diye konuştu.

Patrik Kirill'in yorumuyla ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım yalanının siyasi olduğu gözler önüne serildi.

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