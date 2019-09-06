Patnos'taki PKK operasyonunda 15 gözaltı kararı
Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.06 Eylül 2019 Cuma 15:39
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında yaptıkları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda çalışmalara başlayan jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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