Patnos’ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı Ağrı’nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüt propagandasında bulundukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylerdeeş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında eski HDP ilçe başkanının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.