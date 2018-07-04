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Patlıcanları kızartırken yağ çekmemesi için tüyolar

Patlıcanı kızartırken en çok şikayet edilen durum patlıcanların diğer sebzelere göre daha fazla yağ çekmesidir. Peki, bu durumun önüne geçmek için ne yapmalı? Sizde aşağıdaki adımları uygulayarak patlıcanın fazla yağ çekmesini engelleyebilirsiniz.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:36
Patlıcanları kızartırken yağ çekmemesi için tüyolar

PATLICANLARI KIZARTIRKEN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN BUNLARI YAPIN

Patlıcanları öncelikle kabuklarını soyun, 50-10 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletip çıkardıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın, dilimleyin ve kızartın. Kızartma işlemi bittiğinde ise patlıcanları yine kağıt havlu üzerine koyunuz. Bu sayede patlıcanlar fazla yağ çekmez, aynı zamanda tuzlu suda beklettiğiniz için acılığı yok olur.

Kızartma yaptığınız yağa birkaç damla kadar sirke damlatınız. Bu sayede patlıcanlar fazla yağ emmeyecektir.

Patlıcanları yıkayıp, kabuklarını soyun ve dilimleyin. Düz bir alana kağıt havlu serin ve üzerine patlıcanları dizin. Üstüne tuz serperek üzerini kağıt havlu ile kapatın. Üzerine ağırlık yapacak bir şeyler koyarak 1-2 saat kadar bekletip ondan sonra kızartın. Bu sayede patlıcanlarınız yağ çekmeyecektir.

Teflon tavanın içine birkaç yemek kaşığı sıvıyağ koyarak patlıcanları diziniz ve tavanın ağzını kapatıp önlü arkalı kızartın. Bu sayede hem patlıcanlar fazla yağ çekmeyecek hem de közleme tadı olacaktır.

Bu yöntemleri uygulayarak sizlerde patlıcanların fazla yağ çekmesini önleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:36
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  5. mutfak

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