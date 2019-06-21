Patlıcanı hiç böyle yemiş miydiniz? | Patlıcan dağı tarifi

Daha önce böyle bir tarif denemediğinize eminim! Bu lezzeti bir kere denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.

Malzemeler

2 adet bostan patlıcan

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 yeşil biber

1 tatlı kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvıyağ

100 gr parmesan peyniri

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 diş sarımsak

tuz, karabiber

maydanoz

Domates sos için;

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı sarımsak tozu

bir tutam şeker

bir tutam tuz

kekik, karabiber, pulbiber

1 tatlı kaşığı sirke

- Parmesan yerine kaşar peynirini, pişme süresini kısaltarak kullanabilirsiniz.

Yapılışı

Patlıcanları halka halka doğrayıp iyice kurulayın.

Eritilmiş tereyağı ve rendelenmiş sarımsağı bir kap içerisinde harmanlayın.

Patlıcanlara bu sosu sürün ve ızgara usulü kızartın. (tava ya da tost makinesinde, fazla bastırmadan)

İyice kızaran ve sıcak patlıcanları, rendelenmiş parmesan peynirinin üzerine alın.

Ayrı bir tavada soğanları ve biberi karamelize olacak şekilde yağ ile kavurun.

Üzerine sarımsakları ve eti aynı anda ilave edin.

Fazla pişirmeden salça, tuz, karabiber ve maydanozu ilave edip, ocaktan alın.

Domatesleri yağ ile başka bir tavada soteleyip, baharatlarını ve sirkesini ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra kenara alın.

Fırın kabının içine patlıcanları alın ve kıymalı sosu üzerine yayın ve peynir ilave edin. Sırasıyla 3 - 4 kat olacak şekilde tekrarlayın.

180 derecelik fırında pişirip, servis esnasında domates sosu tabana yayarak ikram edin.

Şimdiden afiyet olsun...