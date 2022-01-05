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Kadın - Aile Patlıcan saksısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Patlıcan saksısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan saksı kebabı, bostan patlıcanı, biber, salça ve kuşbaşı et ile hazırlanmaktadır.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 13:26:00 - 2022-01-05 13:31:20
Patlıcan saksısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Saksı kebabı nasıl yapılır? Malzemeler hazırsa, ev yapımı saksı kebabı tarifi için detaylar...

Patlıcan Saksısı tarifi 

Malzemeler

  • 6 adet bostan patlıcan (Kişi başı 1 adet)
  • Kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ
  • Harç için
  • 3 yeşil biber
  • 1 kapya biber
  • 1 kuru soğan
  • 150 gr dana kuşbaşı
  • 1 domates
  • 1 çay kaşığı karabiber pul biber ve tuz
  • Sosu için
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Biraz tuz
  • 1/2 (yarım) çay bardağı sıcak su

Patlıcan saksısı tarifi nasıl yapılır?

Kuşbaşı etimizi düdüklüye koyarak 25 dk haşlıyoruz. Patlıcanlarımızı alacalı soyarak yağda kızartıp kenarı alıyoruz. Soğan ve biberleri küp küp doğrayarak birazcık tereyağı koyduğumuz tencerede kavuruyoruz. Kavrulan sebzemize haşlanan kuşbaşıyı koyup 1-2 dk karıştırıyoruz. Karabiber pulbiber tuz, domates koyup karıştırıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Kızaran patlıcanın ortasını açarak içine harcımızı yerleştirip borcama diziyoruz. Tereyağını eritilip salça tuz ve sıcak su ile hazırladığımız sosu patlıcanımızın üstüne döküp, fırına sürüyoruz. 200 derecede üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.

 

 

 

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