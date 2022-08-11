Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!

Yağ Çekmeden: Mısır Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Görüntüsüyle balığı andıran yerken çıtır balık yiyormuş hissi veren harika bir lezzet. Patlıcanı hafif haşladıktan sonra kızartıyoruz. Lezzet sırrını çift aşamalı pişirme şeklinden alıyor. Yağ çekmeden çıtır çıtır kızarıyor

Patlıcan Balığı Mısır Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi İçin Malzemeler

3 adet ince uzun patlıcan

2 adet büyük yumurta

1.5 su bardağı açık köy mısır unu

Yarım su bardağı un

Pulbiber (İsteğe göre)

Tuz

Haşlamak için su, tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Üzerine

Sarımsaklı yoğurt (Çok yakışıyor)

Patlıcan Balığı Mısır Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi Nasıl Yapılır?

Tencereye kaynaması için yeterli miktarda su ve bir yemek kaşığı tuz eklenir.

Patlıcanların sap kısımları alınıp alacalı şekilde soyarak yıkanır.

Uzunlamasına ikiye daha sonra enine tekrar iki eşit parçaya bölünür.

Böldüğümüz parçaların dip kısmına gelmeyecek şekilde kalınlığına göre 3-4 şerit halinde kesilir. Yelpaze şekli vermek istemezseniz direk şeritler halinde de kesebilirsiniz. Eğer elinizdeki patlıcanlar daha kısa ve ince ise alacalı soyduktan sonra ikiye bölerek te yelpaze şekli verebilirsiniz. Şekil tamamen görsel amaçlıdır. Kaynamakta olan suya tuz ekleyip ardından patlıcanlar tencereye aktarılır.

Patlıcanlar çok fazla yumuşamadan 5-6 dakika yeterli süzerek tencereden alınır.

Soğuk suyun altında şoklanır ve soğuması sağlanır. İyice soğuyan suyu süzülen patlıcanlar tuzlanır ilk olarak una daha sonra çırptığımız yumurtaya ve mısır ununa iyice bulanır.

Ardından tavaya yeterli miktarda çok az sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra patlıcanlar kızartılır.

Yağımızı iyi kızdırmazsak patlıcanlar yağ çeker.

Kızaran patlıcanlar havlu peçete olan servis tabağına alınır.

Sıcakken fazla bekletmeden sarımsaklı yoğurt ve dilerseniz acılı domates sos eşliğinde servis yapılır.