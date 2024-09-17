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Dünya Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor: Bir şey oldu filan diyerek dert yandılar! Meğerse şok perde arkası
Dünya

Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor: Bir şey oldu filan diyerek dert yandılar! Meğerse şok perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-09-17 21:19:00 - 2024-09-17 22:13:56
Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor: Bir şey oldu filan diyerek dert yandılar! Meğerse şok perde arkası

İsrail'in, Lübnan'ın taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Saldırıya ilişkin 'Teletrim' markalı cihazlar hem Türkiye'de hem de dünyada satılıyor, üstelik çok ucuz fiyatlarla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazlarıyla gerçekleştirdiği saldırıda binden fazla kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan 'Teletrim' markalı cihazların Türkiye'de de çok ucuz fiyatlarla satışa sunulduğu ortaya çıktı.

İsrail’in, Lübnan'ın taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Saldırı sonrası çağrı cihazının 'Teletrim' marka olduğu ve Motorola firmasına bağlı olduğu ortaya çıktı. Bu cihazın menşei ise ABD olarak biliniyor.

İsrail'in Lübnan'a bu saldırısı sonrası tüm dünya genelinde çağrı cihazı görevi gören telefonlar için kaygı oluştu.

Türkiye'de çok ucuz fiyatlara satıldığı ortaya çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu cihazları kullanılmaması çağrısı yaparken Türkiye'de ise İsrail'in Lübnan saldırısında kullandığı 'Teletrim' adlı çağrı cihazlarının çok ucuz fiyatlara online satış platformlarında satıldığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

Ali

Büyük şeytan abd nin bacağını abd ürünleriyle mi kıracaklardı?

Onubunu Bilmeyen

Hemen paket zarfına koyup onlara yollamak lâzım!
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