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Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk! Hayatlarını hiçe saydılar

İstanbul'da nostaljik tramvaya tutunarak yolculuk yapan patenli gençler hayatlarını riske atarak tehlikeye davetiye çıkardılar.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:29

İstanbul Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın kapısından sarkarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen patenli gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolculuğu kameraya yansıdı.

KENDİLERİNCE EĞLENİYORLAR

Beyoğlu, Taksim ve İstiklal Caddesinin simgesi olan nostaljik tramvayının kapısına tutunan ve dışarıya sarkarak tehlike oluşturan gençlere patenlilerde eklendi. Taksim Meydan'da bekleyen 3 patenli genç nostaljik tramvay ilerlediği sırada yanlarından tutunarak yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli bir şekilde ilerleyen gençlerin bu durumu kendilerine eğlence haline getirmesi görenleri hayrete düşürürken, yaşanan bu anlar kameraya yansıdı.

ARAÇ BOŞTU

Öte yandan Taksim Meydan ve Tünel arasında günde binlerce kişiyi taşıyan nostaljik tramvayın içinin boş olmasına rağmen gençlerin kapıdan tutunup dışarıya sarkarak yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:29
  1. İstanbul
  2. nostaljik tramvay
  3. patenli gençler
  4. Taksim Meydan
  5. Tünel

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