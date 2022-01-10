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Kadın - Aile Patatesli kolay börek tarifi | Patatesli milföy börek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Patatesli kolay börek tarifi | Patatesli milföy börek nasıl yapılır?

Patatesli kolay börek nasıl yapılır? Hem kolay hem de leziz bir börek hazırlamak isteyenler “Patatesli börek nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patatesli börek için hangi malzemeler gerekli? Pratik börek tarifi | Tam ölçülü patatesli börek yapılışı İster sabah kahvaltısına isterseniz de akşam yemekleri için leziz patatesli börekler hazırlayabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:09:00 -
Patatesli kolay börek tarifi | Patatesli milföy börek nasıl yapılır?

İster sabah kahvaltısına isterseniz de akşam yemekleri için leziz patatesli börekler hazırlayabilirsiniz. Hem de tahmin ettiğinizden çok daha hızlı… İşte, milföy hamurundan patatesli börek tarifi…

Patatesli kolay börek tarifi

Malzemeler:

  • 12 adet milföy
  • 2,5 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta sarısı

Patatesli milföy börek nasıl yapılır?

İşe patatesleri haşlayarak başlayın.

Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve patatesleri iri küpler halinde doğrayın.

Patatesleri bir tencereye alın.

Tencereye su, 1 çay kaşığı tuz ve zerdeçal ekleyip haşlanmaya bırakın.

Haşlanan patatesleri süzüp bir kaseye alın.

Patateslerin üzerine tereyağını ekleyip güzelce ezin.

Bu arada yemeklik doğradığınız soğanları az zeytinyağında soteleyin.

Ardından soğanları ve baharatları patatesin içerisine aktarıp karıştırın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarının içerisine harçtan koyun. Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Son olarak böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp, tepsiyi 180 derecelik fırına yerleştirin.

Böreğiniz 15-20 dakikada pişecektir.

Afiyet olsun.

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