Patatesli çıtır börek tarifi | Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:

Pazar sabahları tüm ailenin bir arada olduğu leziz kahvaltılara kim ‘hayır’ diyebilir. Peki, patatesli çıtır börek nasıl yapılır?

Patatesli çıtır börek tarifi

Malzemeler:

4 adet yufka

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı un

İç malzemeler

4 adet patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı nane

Kırmızı toz biber

Pul biber

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta

Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:

İşe patatesleri haşlayarak başlayın.

Soğanı rendeledikten sonra az yağda soteleyin. Ardından tencereye patatesleri ilave edin.

Baharatları da ekleyip sotelemeye devam edin.

İç harcını soğumaya bırakın.

Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında sos hazırlayın.

Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın.

Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın.

2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesiyorsunuz ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarıyorsunuz.

Tüm malzemeleri aynı şekilde yaptıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişiriyorsunuz.

Afiyet olsun.