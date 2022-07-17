Patatesli çıtır börek tarifi | Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:
Pazar kahvaltılarına yakışan bir börek hazırlamak isteyenler ‘Patatesli börek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çıtır börek nasıl yapılır? Tam kıvamında kolay börek tarifi | Nefis lezzetli patatesli börek tam ölçülü:
Pazar sabahları tüm ailenin bir arada olduğu leziz kahvaltılara kim ‘hayır’ diyebilir. Peki, patatesli çıtır börek nasıl yapılır?
Patatesli çıtır börek tarifi
Malzemeler:
4 adet yufka
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı sirke
3 yemek kaşığı un
İç malzemeler
4 adet patates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı nane
Kırmızı toz biber
Pul biber
Karabiber
Tuz
Üzeri için:
1 adet yumurta
Pazar kahvaltısına kolay börek tarifi:
İşe patatesleri haşlayarak başlayın.
Soğanı rendeledikten sonra az yağda soteleyin. Ardından tencereye patatesleri ilave edin.
Baharatları da ekleyip sotelemeye devam edin.
İç harcını soğumaya bırakın.
Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında sos hazırlayın.
Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın.
Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın.
2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesiyorsunuz ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarıyorsunuz.
Tüm malzemeleri aynı şekilde yaptıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişiriyorsunuz.
Afiyet olsun.