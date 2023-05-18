Patates-soğan zekalılar bu habere iyi baksın! Ders gibi sözler

Gelişen ve güçlenen Türkiye'nin önüne takoz olmaktan başka bir meziyeti bulunmayan muhalefet, her seçimde olduğu gibi bu seçim sürecinde de patates-soğan fiyatları üzerinden AK Parti hükümetini halk nezdinde itibarsızlaştırma çabası içine girdi.

"Millet aç aç" diyerek yaygara kopartmaya çalışan muhalefetin bu oyunu da tutmadı.

Patates-soğan siyaseti yaparak ülkenin başına geçme hayalleri kuran vizyonsuz muhalefete tepki gösteren ünlü tarihçi şu sözlerle isyan etti:

"Bunlar kafası sadece midesine sıkışmış olanlar. Fikri özgürlüğü, düşüncesi hiçbir şey yok. Adam diyor ki sen malın fiyatından bahset, bak peynirin kilosu şu kadar oldu yahu Gertrude Bell (İngiliz kadın casus) çölde kalırken tam 23 sene Osmanlı'yı yıkacağım diye kaldı. Hiç peynir bulamadı bu kadın. Bu kadın hiç böyle bir şey söylemedi."

Gertrude Bell'in "İngiltere'nin zenginliği Osmanlı'nın fakirleşmesine bağlıdır" dediğini aktaran tarihçi, "İneğin düşüncesi ottur. O çerçeve içerisinden çıkamaz. Bıraktığın zaman aynı şekilde otlamaya gidecektir. Neden yeşilliktir kafasından geçen" dedi.

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İnsanların beyinlerinin yıkandığını dile getiren tarihçi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kazak zannediyor ben Kazak'ım, Özbek zannediyor ben Özbek'im. Kabile isimlerinin tutup devletlere verdiler. Adamların Türkistan ve Türk kimliğini beyinlerinden aldılar. Kafayı formatlamak bu. Bizimki de ben Türküm diyor ama Anglosakson yaşıyor."