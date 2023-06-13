'Patates-soğan' meselesi bu kadar güzel anlatılamazdı! Tüyleriniz diken diken olacak
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmete hizmetlerinin anlatıldığı video viral oldu.
28 Mayıs seçiminden önce kaydedilen bir video sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmete ve millete olan hizmetlerini anlatan bir vatandaş izleyenleri duygulandırdı.
Erdoğan'ın hizmetlerini anlatan vatandaş, patates-soğan fiyatı tezgahı üzerinden tüyleri diken diken eden bir mesaj verdi.
Video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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