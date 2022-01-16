Patates maskesi nasıl yapılır? Ne işe yarar?

Cilde doğal rengini veren melanosit hücrelerinin fazla üretimi ya da düzensizliğine bağlı olarak ciltte lekeler oluşur. Ciltteki lekelere önlem olarak ilk etapta cilt sağlıklı bir şekilde temizlenmeli ve nemlendirilmelidir.

Patates maskesinin faydaları

Göz altı şişliklerini yok ediyor. Doğal peeling etkisiyle cildi ölü derilerden arındırıyor. Antibakteriyel özellik taşıdığı için akne ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve cildin daha dinç gözükmesini sağlıyor.

1 Patates yarım limon ile yüzünüzdeki izlerden 5 günde kurtulun

Cilt lekeleri için maske tarifi

Malzemeler

Bir patates

Yarım Limon

Patatesi soyun ve küp biçiminde doğrayın, ardından blenderdan geçirin. Püremsi hale gelmiş patatesin suyunu süzün ve pak bir kaba alın. İçine limon suyunu da ilave ederek hoşça karıştırın. Bir pamuk takviyesiyle suratınıza uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın. 1 Hafta süresince günde 2 kere uygulayın ve neticeleri görün.

Kırışıklık için patates maskesi

1 adet patatesi soyarak rendeleyin. Ardından kaba alarak içerisine 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı gül suyu, gliserin koyun ve karıştırın. Cildinize karışımı uygulamadan önce yüz temizleyici ile iyice temizleyin. Sonrasında maskeyi uygulayın ve yaklaşık 1 saat kadar bekletin.

Patates suyu cildi beyazlatır mı?

Patates, antibakteriyel bir besindir. Bu yönü ile ciltte oluşan leke ve mikropları yok eder. Çiğ şekilde cilde uygulanan patates, düzenli bir uygulama sonrasında cildin rengini açacaktır. Yaz mevsimi sonrasında oluşan güneş lekesine, doğum sonrası olan cilt kararması ve lekesinde çiğ patates ile maske deneyebilirsiniz.

Patates maskesi ibrahim saraçoğlu

Orta büyüklükteki patatesin kabuklarını soyun. Soyduğunuz patatesi bir kap içerisine rendeleyin. Rendeledikten sonra sıkarak patatesin suyunu çıkarın. Çıkardığınız su ile yüzünüzü yıkayın ve patatesin posasını göz altlarınıza burnunuzun üstüne ve alnınıza sürün ve bu şekilde yaklaşık 30 dk. bekleyin. 30 dk dan sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.