Patates mantısı nasıl yapılır?
Hazırlaması oldukça kolay ama lezzeti de bir o kadar olay olan bu tarifi çok seveceksiniz.
Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyoruz.
Patates Mantısı nasıl yapılır?
Malzemeler
- 3 adet patates
- 100 gr kıyma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz, karabiber, pul biber
- 1/2 (yarım) çay bardağı su
Sosu için
- Tuzlu sarımsaklı yoğurt
Yapılışı
Patatesler küp küp doğrandıktan sonra tuzlanır ve kıtır kıtır olana kadar kızgın yağda kızartılır. Kıyma bir tavaya alınır. Sotelendikten sonra tereyağı eklenir ve karıştırılır. Küp küp doğranmış soğan eklenir. Harmanlandıktan sonra salça, tuz, karabiber, pul biber ve su eklenerek pişirilir. Sırasıyla kızartılmış patates, tuzlu sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harç olacak şekilde tepsiye dizilir. Üzerine maydanoz doğranır. Afiyet olsun.