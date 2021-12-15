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Kadın - Aile Patates mantısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Patates mantısı nasıl yapılır?

Hazırlaması oldukça kolay ama lezzeti de bir o kadar olay olan bu tarifi çok seveceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 10:17:00 - 2021-12-15 10:27:44
Patates mantısı nasıl yapılır?

Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Patates Mantısı nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 3 adet patates
  • 100 gr kıyma
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 1/2 (yarım) çay bardağı su

Sosu için

  • Tuzlu sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Patatesler küp küp doğrandıktan sonra tuzlanır ve kıtır kıtır olana kadar kızgın yağda kızartılır. Kıyma bir tavaya alınır. Sotelendikten sonra tereyağı eklenir ve karıştırılır. Küp küp doğranmış soğan eklenir. Harmanlandıktan sonra salça, tuz, karabiber, pul biber ve su eklenerek pişirilir. Sırasıyla kızartılmış patates, tuzlu sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harç olacak şekilde tepsiye dizilir. Üzerine maydanoz doğranır. Afiyet olsun.

 

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