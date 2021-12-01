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Kadın - Aile Patates graten tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Patates graten tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Patates gratenin lezzetine bayılacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 21:01:00 - 2021-12-01 21:04:44
Patates graten tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Pastırmalı Patates Graten Tarifi - Yapılışı

Yapımı için malzemeler

  • 8 adet patates
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 su bardağı süt
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Rendelenmiş kaşar peyniri

Patates graten tarifi Nasıl yapılır?

Patatesleri soyun ve halka şeklinde ince ince doğrayın. Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir cam tepsiye dizin. Daha sonra rendelenmiş sarımsak, krema, baharatlar ve kaşar peynirin bir kısmını ekleyip karıştırın. Fırına verip 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Ardından fırından çıkarıp üzerine kalan kaşar peynirini eşit bir şekilde serpin. Tekrar fırına verip güzelce kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca bir süre dinlendirin. Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

 

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