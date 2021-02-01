Patates çorbası nasıl yapılır? Patates çorbası tarifi
Kolay çorba tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız; patates çorbası hazırlamaya ne dersiniz? Patates çorbası nasıl yapılır? Patates çorbası tarifi | Denenmiş patates çorbası tarifi | Kolay patates çorbası
Az malzemeli çorba tarifi | Çorba yaz-kış her mevsim sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Farklı ve kolay bir çorba tarifi arıyorsanız; patates çorbasını mutlaka denemelisiniz.
Patates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 2 adet patates
- 2-3 diş sarımsak
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Su
Terbiyesi için:
- 1 kase yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım limon suyu
Patates çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle patatesleri soyup, küp küp doğrayın.
Soğan ve sarımsağı da doğrayın.
Tencereye zeytinyağını alıp soğan ve sarımsağı kavurun.
Ardından patatesleri ilave edip birkaç dakika karıştırın.
Tencereye sıcak su, tuz ve karabiber ekleyin.
Bu arada terbiye malzemelerini güzelce karıştırın.
Patatesler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.
Çorbanın kıvamına göre tencereye sıcak su ekleyebilirsiniz.
Çorbadan bir-iki kepçe terbiye ekleyin.
Terbiyeyi ılıştırdıktan sonra tencereye ekleyin.
Ocağın altını kısın ve çorbayı 15-20 dakika daha pişirin.
Çorbanızı kıtır eklemlerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.