Patates çanağının lezzeti damaklarınızı şenlendirecek

Patates hayatımızda çok büyük bir yere sahip. Her türlü yemeğe lezzet katan patatesi, hem sunumuyla özgünleştiren, hem de tadıyla vazgeçilmez yapan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Oldukça pratik bu lezzeti, sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz. Sıcak servis ettiğinizde, içerisine bir miktar kaşar peyniri koyarak, uzayan bir lezzet haline dönüştürmeniz de mümkün. Deneyen ve beğenenlere şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

10 - 15 adet minik patates

1 su bardağı süt

1 közlenmiş kırmızı biber

taze soğan

salatalık turşusu

tuz, karabiber

isteğe göre mayonez

Patatesleri tencereye alıp üzerine su gelecek şekilde ocağa alın. Hafif ateşte çatlamamasına özen göstererek haşlayın.

Çıkan patateslerin tepelerini kesip içlerini oyun. İçinden çıkan patatesleri derin bir kaseye alıp ezin.

Ezdiğiniz patatesleri geniş bir tavaya alarak, tereyağında kavurun. Üzerine azar azar sütünü ilave ederek kavurmaya devam edin.

Patatesler sütünü çekip, kremsi bir kıvam aldıklarında ocaktan indirin. Sıcak olarak sevis edecekseniz, ve kaşar peyniri ilave etmek istiyorsanız, bu esnada rendeleyip ekleyebilirsiniz.

Baharatlarını da ilave edip, ılıması için kenara alın.

İlk sıcağı çıktıktan sonra, içerisine geri kalan malzemeleri -dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz- ilave edin.

Haşlayıp çanak haline getirdiğiniz patateslerin içerisine, hazırladığınız harçları doldurup servis edin.

Afiyet olsun...