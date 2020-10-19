  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Patara'da 2 bin yıllık "yılan figürlü sunak" bulundu
Aktüel

Patara'da 2 bin yıllık "yılan figürlü sunak" bulundu

Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak: - "Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok" - "Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:06:46 -
Patara'da 2 bin yıllık "yılan figürlü sunak" bulundu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında yılan figürlü "sunak" bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı "medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunan eserler, bilim dünyasını heyecanlandırıyor.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularda, insan yaşamına dair önemli izler bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Roma hamamı ve surların bitiştiği bölgede yapılan kazılarda yılan figürlü sunağa rastlandı.

Bulunduğu yerden çıkartılarak kazı evinin bahçesine konulan sunak, restorasyon çalışmasının ardından Demre Müzesi'nde sergilenecek.

Antalya Bilim Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçak, AA muhabirine, sunağın sunu sözcüğünden geldiğini, antik dönemde mezarın yanına konulan genelde silindir şeklinde olan büyük taştan obje olduğunu söyledi.

- "Sunağın, Patara'da başka bir örneği yok"

Buldukları sunağın üzerinde büyük bir yılan figürünün olduğunu ifade eden Koçak, 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Koçak, buldukları parçanın mermerden olduğunu belirterek, "O dönemlerde çok tanrılı dinlere inanılıyordu. Yeraltı tanrılarını sakinleştirmek için bu sunak üzerinde birtakım sunular yapılıyordu. Yılanın da yeraltı tanrılarını simgelediğini düşünüyorlar. Bu sıvı ya da ekmek, et gibi yiyeceklerle sunular yapılıyor. Bunları getirip sunağın üzerine koyuyorlardı. Bu aslında mezar kültürüne ait bir mobilya. Patara'da ilk kez yılan figürlü sunak bulduk. Benzerleri Muğla'daki bazı antik kentlerde de bulundu. Patara'da ise başka bir örneği yok. Bu sunak Patara'nın dışarıyla kurduğu ilişkileri gösteriyor."

Antik kentte figürdeki yılana neredeyse birebir benzeyen devasa kara yılanları gördüklerini söyleyerek, "Bu yılanlar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Çok zararsız hayvanlar. İnsanları görünce kaçıp gidiyorlar. Sunaktaki yılan da buradaki yılanlara çok benziyor. Tahminimizce yıllar önce de bu yılanları burada görüyorlardı." sözlerine yer verdi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.
Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum
Ekonomi

Türkiye'nin gücü! Arap gazetesinden olay yorum

Dünyanın gözü Türkiye'nin Karadeniz'de 405 milyar metreküpe çıkan gaz rezervine çevrilmişken, keşfi yapan Fatih'le birlikte Kanuni gemisi ve..
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay