Paslanmış hafızanın çözümü o besin! Beyni yeniliyor

Güçlü hafızaya kısacası sağlam kafaya her yaşta ihtiyacımız var. Peki, kakaonun beyin için faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Kakao sadece lezzetli değil aynı zamanda hafıza için besleyicidir. Flavonoid adı verilen güçlü bir antioksidan dozu sağlar. Araştırmalar flavonoidlerin özellikle beyin için faydalı olduğunu gösteriyor.

Kakaonun hafızaya etkileri

Beynin hafızayla ilgili bölümlerinde kan akışını artırmaya yardımcı olur.

30 sağlıklı insan üzerinde yapılan bir araştırma, 720 mg kakao flavonoidleri içeren bitter çikolata tüketenlerin, kakao flavonoidleri içermeyen beyaz çikolata tüketenlere kıyasla daha iyi hafızaya sahip olduğunu buldu.

Çikolatadan en iyi şekilde yararlanmak için kakao içeriği yüzde 70 veya daha fazla olan bitter çikolatayı seçmek gerekiyor. Bu, flavonoidler gibi daha fazla miktarda antioksidan içermesini sağlamaya yardımcı olur.