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Dünya Paşinyan'ın Şuşa'daki görüntüsü gündem oldu
Dünya

Paşinyan'ın Şuşa'daki görüntüsü gündem oldu

Azerbaycan ordusu, Karabağ'ın en kritik şehirlerinden biri olan Şuşa'yı işgal altından kurtardı. İşgalci Ermenistan'ın katil Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 2019 senesinde Şuşa'da halay çektiği görüntüler, şehrin işgal altından kurtarılması sonrası tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:23:00 - 2020-11-08 14:31:58

Azerbaycan, Ermenistan'ın yıllardır işgal altında tuttuğu Karabağ'ı almak için başlattığı harekata devam ediyor. Ermenilerin onlarca yıldır eline tuttuğu Şuşa, bugün itibariyle Azerbaycan güçleri tarafından işgalden kurtarıldı.

"Karabağ'ın kalbi" olarak görülen Şuşa'da, Ermeni halk şehirden kaçmaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine, Ermenistan'ın katil Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 2019'daki görüntüleri tekrar gündem oldu. Paşinyan, Şuşa'ya yaptığı ziyarette, Ermenilerle birlikte halay çekmişti.

İşgalcilerin bir zamanlar halay çektiği topraklar, tekrar asıl sahibine döndü.

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